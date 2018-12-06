تقديم مساعدات مادية للطلاب في السويداء دعما لمسيرتهم التعليمية

قدمت مؤسسة كرامة للتنمية الاجتماعية في السويداء اليوم مساعدات مادية لعدد من الطلاب بما يدعم مسيرتهم التعليمية.

وأشارت مديرة المؤسسة ريم المجتهد إلى أن المساعدات تتماشى مع تطلعات المؤسسة ضمن مشروعها لدعم التعليم وتستمر بشكل شهري لحين انتهاء الطلاب من دراستهم في حال استمرارهم بالنجاح.

ولفتت المجتهد إلى أن هذه المبادرة جاءت بناء على تقييم واحتياج فعلي للطلاب المستفيدين منها من قبل فريق التطوع بالمؤسسة.

وتعمل مؤسسة كرامة للتنمية الاجتماعية التي أشهرت العام الماضي على مساعدة الطلاب المحتاجين لإكمال تعليمهم ودعم ذوي الشهداء والجرحى والمتضررين من الحرب والأسر الفقيرة في تطوير واقعها المعيشي والصحي والاقتصادي.