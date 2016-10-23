تقرير أميركي: لحم بشري في “همبرغر” مكدونالد!

في البداية لحوم خيول، ثم لحوم أخرى غامضة المصدر، والآن لحم بشري؟!

اكتشاف صادم تم في مصانع لحوم كدونالد في أوكلاهوما الأميركية، وغيره من مصانع اللحوم الخاصة بمكدونالد. فقد وجد المحققون أن لحوما بشرية قد تم تخزينها في تلك المصانع، وكميات أخرى من اللحوم البشرية جاهزة للشحن إلى مطاعم مدونالد، وعلى الفور طلب المحققون فحصا لمصانع اللحوم الأخرى الخاصة بالشركة، ووجدوا لحوما بشرية في حوالي 90 % من تلك المصانع، بحسب موقع “هزلرز” الأميركي.

وقد قامت وزارة الزراعة الفدرالية الأمريكية في مدينة اوكلاهوما – ولاية ملواكي الأمريكية بإغلاق مصانع اللحوم الخاصة بماكدونالدز من قبل بسبب اكتشاف لحوم خيول ولحوم بشرية (لحم إنسان) بنسب تم اثباتها في مختبرات حكومية.

وبحسب الموقع ذاته، فإن أسوأ ما في الأمر ليس فقط اللحوم البشرية، بل لحوم أطفال من ضمن الكميات التي تم فحصها، بحسب محقق لوكالة إف بي آي الأميركية.

ويذكر بحسب تقارير متنوعة أن حوالي 270000 طفل في شمال أمريكا يفقد سنويا وحدها وقد وجد بعضهم بتحليل DNA أنهم من ضمن لحوم همبرجر مكدونالد.

البعث ميديا || وحدة الرصد والترجمة