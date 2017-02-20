تقرير: السعودية الثانية عالميا باستيراد الأسلحة بعد أمريكا وبريطانيا

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن مبيعات الأسلحة حول العالم ارتفعت خلال الأعوام الخمس الماضية إلى معدل قياسي، بسبب ارتفاع الطلب عليها وخاصة من منطقتي الشرق الأوسط وآسيا.

صحيفة الغارديان البريطانية نشرت التقرير الصادر عن مركز الأبحاث والذي جاء فيه أن السعودية التي تشن عدوانا واسعا على اليمن تعد ثاني أكبر مستورد للأسلحة بعد الهند، وقد زادت مشترياتها بنسبة 212 بالمائة من الولايات المتحدة وبريطانيا بالدرجة الأولى خلال السنوات الخمس الماضية.

هذا وتلعب بريطانيا والولايات المتحدة دوراً أساسياً في دعم تحالف العدوان السعودي ضد اليمن، من خلال صفقات الأسلحة والدعم العسكري واللوجيستي، حيث حصل النظام السعودي على أسلحة بريطانية بقيمة تتجاوز 7 مليارات جنيه استرليني منذ عام 2010، وفقا لوثائق بريطانية رسمية.

كما أشار التقرير إلى أن واردات بلدان الشرق الأوسط ودول الخليج من الأسلحة ارتفعت من 17 إلى 29 بالمائة خلال الأعوام الخمسة الماضية متقدمة بفارق كبير على أوروبا.