تقرير للكونغرس الأمريكي: الولايات المتحدة أكبر دولة مصدرة للأسلحة في العالم عام 2015

كشف تقرير أعده الكونغرس الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تزال تشكل أكبر مصدر للاسلحة في سوق السلاح العالمي مع إجرائها صفقات بيع للأسلحة العام الماضي بقيمة قاربت 40 مليار دولار وهو ما يمثل نحو نصف اتفاقيات سوق بيع الأسلحة في العالم.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن التقرير الذي حمل عنوان “عمليات نقل الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية 2008-2015 أظهر أن أكبر مشتري أسلحة من هذه الدول في عام 2015 هو مشيخة قطر التي اشترت أسلحة بقيمة تخطت 17 مليار دولار وبعدها مصر التي اشترت أسلحة بقيمة 12 مليار دولار يليها نظام بني سعود بـ 8 مليارات دولار اضافة إلى الإمارات وكيان الاحتلال الإسرائيلي وكوريا الجنوبية.

وأوضح التقرير أن أهم مبيعات الأسلحة بالنسبة للولايات المتحدة في العام الماضي شملت اتفاقيات مع نظام آل سعود ومشيخة قطر وكذلك كوريا الجنوبية.

وأوضح التقرير أن فرنسا احتلت المرتبة الثانية في مبيعات الأسلحة حيث عقدت صفقات بيع أسلحة بقيمة نحو 15 مليار دولار فيما تمكنت الولايات المتحدة وفرنسا من زيادة مبيعات الأسلحة في عام 2015 بنحو اربعة مليارات دولار وتسعة مليارات دولار على التوالي.

وكان 64 عضوا في مجلس النواب الامريكي طالبوا ادارة باراك أوباما في أيلول الماضي بايقاف صفقة بيع أسلحة ومعدات عسكرية لنظام آل سعود بقيمة 5ر1 مليار دولار بسبب الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي بحق المدنيين في اليمن.

وكان تقرير سنوي أصدره معهد أبحاث استوكهولم العالمي للسلام في شباط الماضي أكد أيضا أن نظام آل سعود هو ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم.