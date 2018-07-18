تقرير: مكافحة الإيدز في العالم بلغت مرحلة خطرة

وجهت الأمم المتحدة اليوم تحذيرا من أن مكافحة تفشي مرض نقص المناعة المكتسب “الإيدز” يسير ببطء على مستوى العالم وما تم إحرازه من تقدم لا يمثل المعدل المطلوب.

ونقلت رويترز عن تقرير محدث صدر عن برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز قوله اليوم إن “مكافحة المرض بلغت مرحلة خطرة وإنه رغم تراجع عدد الوفيات وتزايد معدلات تقديم العلاج فإن معدلات الإصابة الجديدة بالعدوى تهدد بتقويض جهود هزيمة المرض”.

ولفت التقرير إلى أن نحو 7ر21 مليون شخص من إجمالي المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المسبب لمرض الإيدز وعددهم 37 مليونا كانوا يتلقون العلاج في 2017 وهو ما يعادل زيادة قدرها خمس مرات ونصف مقارنة بالعدد قبل أكثر من عقد مضى.

وأوضح التقرير أن هذه الزيادة السريعة والمستمرة في عدد من يتلقون العلاج ساعدت على تراجع نسبته 34 بالمئة في الوفيات المرتبطة بالإيدز منذ عام 2010 وحتى عام 2017.

وكان عدد الوفيات جراء المرض في 2017 الأقل خلال القرن إذ كان أقل من مليون حالة.

وأفادت بيانات في التقرير بأن “نحو 8ر1 مليون شخص في العالم من البالغين والأطفال أصيبوا بالعدوى في 2017.

كما ذكر التقرير أن “3ر21 مليار دولار كانت متاحة في نهاية 2017 للتعامل مع الإيدز في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط وجاء أكثر من نصف المبلغ من مصادر تمويل محلية وليس من مانحين دوليين”.

وتفيد تقديرات برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز بأن مبلغ 2ر26 مليار دولار سيكون مطلوبا لتمويل مكافحة الإيدز في 2020.