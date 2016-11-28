تقسيم شركة سامسونغ إلى شركتين

يعتزم صندوق التحوط Elliot Management والذي يملك 0.6% من سامسونغ، تقسيمها إلى شركتين، الأولى تستخدم كشركة تشغيلية، بينما ستكون الأخرى شركة قابضة لأغراض الملكية، كما يريد Elliot Management أيضًا سامسونغ أن تدفع 30 تريليون وون أي ما يعادل 26 مليار دولار في توزيعات خاصة.

ولم تعلن سامسونغ حتى الآن عن نواياها، ولكن وفقًا لمصدر مجهول تحدث إلى صحيفة سيول الاقتصادية اليومية، فإن الشركة تقوم بدراسة الفكرة، إذ تعتزم شركة سامسونج عقد مؤتمر عبر الهاتف غدا لمناقشة الخطة.