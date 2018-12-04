تقييم مؤشرات إنجاز مشروعات القرداحة التنموية والخدمية

اللاذقية – مروان حويجة

يجري العمل على تنفيذ مشروعات تنموية والخدمية جديدة في منطقة القرداحة ضمن خطة التوسع بالمشروعات الحكومية في عدة قطاعات حيوية وخلال جولة عمل ميدانية موسعة اطلع محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها نسب الإنجاز والمراحل التي وصلت إليها وواقع وآلية العمل في المشاريع المنجزة ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة مشروع بناء مركز خدمة المواطن ومكتب أسر الشهداء والجرحى والمركز الصحي ودائرة النقل والمصالح العقارية والمركز الثقافي وفندق القرداحة وموقع إنشاء الشارع التنظيمي.

وأكد السالم أهمية المشروعات التي تم إنجازها لجهة تسهيل معاملات المواطنين حيث تم وضع مقر لدائرة النقل ضمن مركز المدينة لتسهيل الوصول إليها وأتمتة جميع السجلات في المصالح العقارية وربطها بالشبكة مع المديرية العامة بدمشق بشكل يخفف على المواطنين مشقة التنقل الى اللاذقية للحصول على الوثيقة المطلوبة. ولفت المحافظ إلى أن المركز الصحي سيكون في الخدمة قريبا حيث تضع الشركة المنفذة لمساتها الأخيرة في أعمال تأهيل المركز وكذلك الامر بالنسبة للمركز الثقافي ليكون مكانا رحبا لاستقبال النشاطات الثقافية في القرداحة على اختلافها مبيناً أن المحافظة وكنوع من الدعم للثقافة ستزود المدرج بأجهزة تكييف مناسبة. وأوضح السالم أن المحافظة أعطت أمر المباشرة لمؤسسة الإسكان العسكرية بتنفيذ الشارع التنظيمي بالمدينة لافتاً الى ضرورة دراسة مشاريع طرقية ترتبط بالشارع التنظيمي بشكل يحقق الاستفادة المثلى من المشروع.

كما تفقد المحافظ واقع العمل في تحسين الموقع العام لفندق القرداحة تمهيداً لطرحه بالاستثمار موضحا أن هذه المشاريع الى جانب مشاريع أخرى مثل المنطقة الصناعية وتفعيل مركز الكراجات والمصرف العقاري من شأنها رفع مستوى الخدمات وتحسين البنية التحتية في المدينة لجذب استثمارات مختلفة تصب في زيادة ايرادات مجلس المدينة ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للأهالي . من جهته لفت رئيس مجلس المدينة المهندس علي القوزي الى أن المجلس يعمل على وضع خطط ترتقي بالواقع الخدمي على مستوى المنطقة ليكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم والتي حملهم إياها أبناء القرداحة بعد انتخابات الإدارة المحلية الأخيرة .