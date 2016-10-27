تقي الدين لـ عبد الكريم: صمود الجيش السوري والمقاومة منع الإرهاب من الوصول إلى كل دول العالم

بحث رئيس حزب الوفاق الوطني اللبناني بلال تقي الدين مع السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم الأوضاع التي تمر بها المنطقة خصوصاً التطورات الميدانية في سورية.

وأكد تقي الدين في تصريح بعد اللقاء أن سورية صامدة في مواجهة التنظيمات الإرهابية وفي الحرب التي تشن عليها من قبل دول عربية وإقليمية وقال” لولا صمود الجيش العربي السوري والمقاومة لكان الإرهاب تمدد ليصل إلى كل دول العالم.

ولفت إلى أن صمود سورية شكل انتصاراً كبيراً على الإرهاب وساهم أيضاً في حماية لبنان.

وفي الشأن اللبناني أكد تقي الدين على ضرورة التوافق الوطني والداخلي وتوحيد كل الجهود في مواجهة الحركات الإرهابية داعيا إلى تحصين الداخل اللبناني بالوحدة الوطنية والوعي الشعبي.

وأعرب عن أمله بأن تسفر الاتصالات واللقاءات الجارية إلى حلول سياسية تفضي إلى الخروج من الفراغ الرئاسي معتبرا أن انجاز هذا الاستحقاق يشكل عامل استقرار على صعيد الداخل اللبناني.