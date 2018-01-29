تكاليف الإنتاج تسبب تراجع زراعة الشوندر في حماة

تراجعت زراعة الشوندر السكري في الغاب تراجعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة التي عجزت فيها الحكومة عن تشجيع المزارعين على زراعته، ما دفعهم إلى الإقلاع عن زراعته لارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم توافر المستلزمات. وفي هذا الموسم لم يكن الواقع بأفضل، فالمساحات المزروعة بالشوندر اليوم لم تتجاوز ما بنسبته 1 بالمئة من المخطط له!

ويبيِّن معاون المدير العام لهيئة تطوير وإدارة الغاب أوفى وسوف أن الهطلات المطرية الغزيرة خلال الأيام الماضية بعثت الأمل في نفوس المزارعين، ولكن كانت أغلب الأراضي قد زرعت بالمحاصيل الشتوية باســـتثناء الأراضي المروية من الآبار الارتوازية. مشيراً إلى أنه كان مخططاً زراعة 60134 هكتاراً بالقمح والمساحة التي زرعت 46 ألف هكتار مع العلم أن إحصاء المساحة المزروعة بالقمح لم ينتهِ بعد ومن المتوقع أن تزرع كل المساحة المخططة.

وبالشعير المقرر زراعة 840 هكتاراً والمزروع 5200 هكتار أي زيادة خمسة أضعاف، وأما الشوندر السكري فالمقرر زراعة 5250 هكتاراً والمنفذ 139 هكتاراً، ونلاحظ شبه انعدام زراعة الشوندر بالغاب، والمقرر زراعته بالبطاطا 2400 هكتار والمزروع حتى تاريخه 677 هكتاراً، ومن المتوقع أن تتجاوز المساحة المخطط لزراعتها بهذا المحصول، وبالبقوليات المخطط زراعة 1550 هكتاراً المزروع حتى تاريخه 1600 هكتار، والزراعة ببدايتها من المتوقع زيادة عن المخطط بالبقوليات. وأما الخضر الشتوية فالمقرر 1140 هكتاراً والمزروع 2238 هكتاراً أي زيادة أكثر من الضعف، وبالمحاصيل العلفية المقرر زراعته 1105 هكتارات والمزروع 1978هكتاراً. وبالنباتات الطبية العطرية المخطط زراعة 1550 هكتاراً، والمزروع حتى تاريخه 2589 هكتاراً ومن المتوقع أن تتضاعف المساحة المزروعة أيضاً.