تكرير 450 ألف طن نفط ووفورات بـ 94 مليون دولار

حمص- نزار جمول:

أنجزت مصفاة حمص عمليات تكرير لنحو 450 ألف طن من النفط الخام مضافاً إليها عقود الطاقة الفائضة من الخام الموجود في حقول الرميلان، وأكد مدير الشركة المهندس علي طراف أن المصفاة كرّرت حوالي 823 ألف طن نتج عنها وفراً كبيراً كأجور للطاقة الفائضة وصل إلى 27 مليون دولار خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن المصفاة أمنت حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية المكررة التي توفرت على مدار العام دون حدوث أية اختناقات أو أزمات، في وقت نفذت المصفاة عقد إصلاح الفيول غير المعالج وحققت وفراً جيداً لتبلغ مجموع الوفورات بحوالي 56 مليون دولار، كما حققت في الربع الأخير من العام 2016 حوالي 21 مليون دولار من خلال تحويل بعض المشتقات من مشتقات رخيصة إلى غالية الثمن، إضافة إلى تصنيع قطع الغيار مع جاهزية كاملة لوحدات المصفاة لتقوم بتكرير الخامات التي تتوفر لديها، علماً أن العمل لم يتوقف منذ بداية الأزمة حتى الآن.

ولم يغفل طراف الإشارة إلى الحريق الذي نشب في وحدة الهدرجة ونتج عن شق بأحد الأنابيب داخل الفرن، ومع ذلك استطاعت خبرات المصفاة احتواء الحريق بشكل علمي ومدروس وتمّ إخماده بطريقة حافظت على الفرن بشكل كامل وتم تبديل الأنابيب التالفة داخل الفرن، لتبلغ كلفة الإصلاحات في وحدة النفتا بحدود 20 مليون ليرة بشكل مبدئي، ولفت إلى أن منصرفات المصفاة بالحدود الدنيا بعد أن تم التنسيق والمتابعة مع مديرية البيئة بأبعادها الثلاثة “الهواء والمياه والتربة”، ومع مديرية الموارد المائية من أجل الحد من تلوث المياه التي تخرج إلى جيب نهر العاصي، وتبدو النتائج مبشرة وإيجابية لحين قيام الشركة الكندية بإجراء المعالجة اللازمة والضرورية.