تكريم أسرة مسلسل بانتظار الياسمين

برعاية وزارة الإعلام وشركة سيريتل تكرم اليوم شركة “إيه بي سي” للإنتاج والتوزيع الفني أسرة مسلسل بانتظار الياسمين لحصوله على الميدالية الذهبية وشهادة الأكاديمية الدولية للإنتاج التلفزيوني في مهرجان “إيمي أوورد” العالمي بعد أن ترشح لجائزة أفضل عمل درامي وذلك في فندق داماروز بدمشق.

ووفق بيان صادر عن سيريتل فإن المسلسل هو اول مسلسل سوري يترشح للجائزة والثاني عربيا ومن انتاج شركة “إيه بي سي” للإتناج الفني وتأليف أسامة كوكش وإخراج سمير حسين والموسيقى التصويرية لرعد خلف وكلمات الشارة لإيهاب مراداني وغناها حازم شريف ومن تمثيل سلاف فواخرجي وغسان مسعود وصباح جزائري وأيمن رضا ومحمد حداقي وأحمد الأحمد.