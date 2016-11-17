تكريم أسر ١٢٥ شهيد في مدينة القامشلي

كرمت هيئة الشهداء المركزية في محافظة الحسكة أسر ١٢٥ شهيداً من أبناء مدينة القامشلي وريفها بحضور الرفيق سليمان الناصر أمين فرع الحزب وأعضاء قيادة الفرع والسيد جايز الحمود الموسى محافظ الحسكة وقائد شرطة المحافظة والفعاليات الاجتماعية والرسمية وأعضاء مجلس الشعب.

وتم تقديم مبلغ عشرين ألف ليرة سورية وعشرة آلاف ليرة تقدمة من الشيخ عبد السلام الباشا بالإضافة إلى سلة غذائية لكل أسرة مقدمة من الهلال الاحمر تقدر قيمتها بمبلغ 30 ألف ليرة سورية، وذلك في قاعة المركز الثقافي العربي بالقامشلي.

البعث ميديا || الحسكة – عبد الرحمن السيد