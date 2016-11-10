تكريم أسطورة كرة القدم البرازيلية كارلوس في «كلاسيكو الأرض»

يرتدي اللاعب البرازيلي داني ألفيش، شارة قيادة منتخب بلاده في مباراته أمام الأرجنتين، الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم -روسيا 2018.

وهي المباراة، التي سوف تشهد تكريم اسم أسطورة كرة القدم البرازيلية، الراحل كارلوس ألبرتو.

ومن المقرر أن يرتدي ألفيش القميص رقم أربعة، القميص القديم لكارلوس ألبرتو، كما سيضع شارة مكتوب عليها “القائد الخالد”، في إشارة إلى اللاعب الراحل، الذي كان أبرز عناصر منتخب البرازيل التاريخي الفائز في مونديال 1970.

وسيضع بقية لاعبي المنتخب البرازيلي شارة حداد سوداء تحمل العبارة نفسها.