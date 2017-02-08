تكريم أمهات الشهداء في مدينة سلمية بحماة

كرمت رابطة سلمية التابعة لفرع الاتحاد العام النسائي في حماة أمس 25 من أمهات الشهداء وذلك في مقر الرابطة.

وأعربت الأمهات المكرمات عن فخرهن واعتزازهن بشهادة أبنائهن في سبيل عزة وشموخ سورية، مؤكدات استعدادهن التام لتقديم الغالي والنفيس من أجل بقاء الوطن عزيزا أبيا.

وأشارت ربيعة رزوق رئيسة الرابطة النسائية في سلمية إلى أهمية هذه المناسبة التي نكرم من خلالها أمهات كوكبة من الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وبفضل تضحياتهم نصمد ويصمد وطننا أمام هذه الهجمة الشرسة التي تشنها قوى البغي والعدوان.

وأضافت: إنه من الواجب أن نحترم ونقدر ونجل الأمهات اللواتي زرعن في قلوب الأبناء حب الوطن والدفاع عنه والذود عن حماه في أوقات المحن والشدائد.

وكانت فعاليات حزبية ورسمية واجتماعية بمدينة سلمية زارت خلال الأسبوع المنصرم عددا من جرحى الجيش والقوات المسلحة في منازلهم بالمدينة.