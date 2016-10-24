تكريم الأوائل في الأولمبياد العلمي للمدرسين

كرمت وزارة التربية وهيئة التميز والابداع اليوم الفائزين بالمراكز الخمسة الاولى في الاولمبياد العلمى للمدرسين على مستوى سورية في كل

مادة علمية من مواد “الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الاحياء”.

واوضح وزير التربية الدكتور هزوان الوز خلال التكريم أن نجاحات الاولمبياد العلمي أصبحت راسخة في سورية كونها تستقطب الطامحين علميا من الطلاب أو المدرسين على السواء الامر الذى يسهم في اكتشاف الطاقات المبدعة والقادرة على النهوض بالمستوى العلمي والتدريسى ومخرجات العملية التعليمية عموما.

وكانت جرت أمس الاختبارات النظرية النهائية لتحديد الاوائل على مستوى سورية، ممن تأهلوا بنتيجة اختبارات المحافظات للاولمبياد العلمي للمدرسين الذى تقيمه وزارة التربية بالتعاون مع هيئة التميز والابداع بمشاركة 228 مدرسا ومدرسة، تحت عنوان “لكل مبدع نصيب”.