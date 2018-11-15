تكريم الطلبة السوريين الفائزين بمسابقة البرمجيات العربية في مصر

بالتنسيق مع الجالية العربية السورية بمصر، كرمت البعثة القنصلية العربية السورية وفرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية الطلبة السوريين الفائزين بمسابقة البرمجيات العربية، والتي أقيمت في مدينة شرم الشيخ بمصر بين الـ 8 والـ 11 من تشرين الثاني الجاري.

الدكتور رياض سنيح رئيس البعثة الطلبة أكد أن شباب سورية المتفوقين بالساحات العلمية هم من سيعمرون الوطن جنبا إلى جنب مع الجيش العربي السوري الذي يحارب الإرهاب وينتصر عليه، مؤكداً أن سورية اليوم تؤكد للعالم كله أنها أرض الحضارات ولن تستطيع المؤامرات النيل منها وهي عصية عليها وصامدة ومنتصرة بشبابها.

من جهته قال عبد الله الجنيد ممثل الاتحاد الوطني لطلبة سورية فرع مصر:”إن حصول الوفد السوري على المركز الأول في المسابقة العربية للبرمجيات شرف وفخر لكل سوري أصيل ” مشيرا إلى أن شباب سورية أثبتوا للعالم أجمع أن سورية عصية على الأعداء بمفكريها وجيشها وقيادتها.

وحققت الفرق السورية نجاحات متميزة في المشاركات العربية والعالمية خلال السنوات السبع الماضية من خلال انخراطها بهذه المسابقات وهى ثلاث عشرة ميدالية عربية واثنتا عشرة شهادة تقدير عالمية.