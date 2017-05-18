تكريم الطلبة المشاركين في المعرض العلمي للكلية التطبيقية بجامعة تشرين

أقامت جامعة تشرين الحفل الختامي لمعرض مشاريع طلبة الكلية التطبيقية بحضور الرفيقين الدكتور لؤي صيوح أمين فرع جامعة تشرين للحزب والدكتور هاني شعبان رئيس جامعة تشرين والرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب في الجامعة وتضمن برنامج حفل الختام عرضاً لمقطع فيديو عن أهم المشاريع والنشاطات التي قام بها طلاب الكلية التطبيقية وشملت /50/مشروعاً لطلبة الكليّة و/4/ مشاريع للمتميزين وشارك المعهد الأول بـ /3/مشاريع والمعهد الثاني بـ /5/ مشاريع .

وعبّر الرفيق د. صيوح عن تقديره وشكره للمشاركين في هذا المعرض مؤكداً أن سورية بقيادة الرفيق الأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد وبفضل تضحيات شهدائها وبطولات جيشها الباسل وصمود شعبها الأبي تسير إلى النصر المؤزر. وأن الدفاع عن الوطن يسير جنباً إلى جنب مع بنائه وتعزيز الثقافة والعلم والمعرفة التطبيقية والنظرية وهو ما تسهم به بفخر واعتزاز جامعة تشرين وكل جامعات الوطن .

و ألقى الرفيق الدكتور هاني شعبان رئيس الجامعة كلمة شكر فيها الجهات الراعية وكل من شارك في إنجاز هذه المشاريع التي تعكس حجم الجهد المبذول من الطلبة والمشرفين بما يسهم في بناء سورية ومستقبلها المشرق والمعبر عن طموحات أبنائها. وأكد د.شعبان أن جامعة تشرين التي أسسها القائد الخالد حافظ الأسد ويرعاها السيد الرئيس بشار الأسد ستبقى منارة علمية وصرحا وطنياً نعتز به جميعاً، وهذا المؤتمر العلمي الذي يقام في رحابها اليوم خير دليل على حيوية شعبنا وقدرته على تطوير واقعه وبناء مستقبله وصناعة الأمل . و تمّ تكريم الطلاب المشاركين في المعرض بالشهادات التقديرية.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة