تكريم الفائزين في المسابقة الشعرية الوطنية للمهندسين بحماة

نظم فرع نقابة المهندسين في حماة حفل توزيع جوائز للفائزين في المسابقة الشعرية الوطنية للمهندسين وذلك في مقر النقابة بمشاركة أكثر من 60 مهندسا.

وأكد أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي مصطفى سكري أن تكريم الشعراء من المهندسين هو تكريم للكلمة في مواجهة الإرهاب التكفيري الظلامي منوها بأهمية هذه الفعالية الأدبية الثقافية لفرع نقابة المهندسين التي تأتي للتأكيد على دور الأدباء والشعراء الذين حاربوا بالكلمة وقاموا بواجبهم على أكمل وجه.

وقال المهندس عبد الناصر الخليل رئيس فرع نقابة المهندسين بحماة: إن هذه المسابقة تأتي تعبيرا وتكريسا لمحبة وطننا. كما أنها رسالة إلى العالم أجمع بأن الحياة في سورية ما زالت مستمرة وستبقى على كل الأصعدة والمجالات وأن شعبنا وقاد ولديه الكثير من المبادرات والأنشطة والفعاليات.

وبين أنه سيكون هناك عدة فعاليات ومبادرات ثقافية في إطار دعم الجيش العربي السوري الذي يحقق الانتصارات في الحرب على الإرهاب.

بدوره قال مصطفى الصمودي رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب بحماة.. إن كل ما قدم من قصائد للمسابقة كانت نصوصا جميلة لامست الحس الوطني العالي لشعراء تعاملوا مع الكلمة الجميلة النابضة

من جانبهم أكد الفائزون الثلاثة بالجائزة الدكتور نجم العلي وخلدون حيدر وفايز الحسن أهمية هذه الفعالية، وخاصة أننا نخوض حربا أساسها الكلمة. فلا يوجد هناك أرقى وأجدر من الشعر منوهين بإقامة هذه الفعالية من قبل فرع نقابة المهندسين بحماة والتي تؤكد الحس الوطني العالي الذي يمتاز به نقابيونا وأدباؤنا وشعراؤنا.