تكريم المتفوقين من أبناء المهندسين في حماة

حماة- منير الأحمد:

انطلاقاً من الاهتمام بالمتفوقين ورعايتهم وتحفيزهم على الدراسة والتفوق، كرّم فرع نقابة المهندسين بحماة 75 طالباً وطالبة من الطلاب المتفوقين الأوائل من أبناء المهندسين على مستوى المحافظة في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، بحضور الرفاق أشرف باشوري أمين فرع حماة للحزب، ومحمد الحزوري محافظ حماة، والمهندس غياث القطيني نقيب المهندسين في سورية، والدكتور زياد سلطان رئيس جامعة حماة، وهناء الأحمد رئيسة مكتب المنظمات والنقابات المهنية الفرعي، وعدد من أعضاء مجلس النقابة المركزية وخزانة تقاعد المهندسين، ورئيس فرع نقابة المهندسين في إدلب، وفعاليات حزبية ورسمية ونقابية.

وأكد أمين فرع الحزب والمحافظ على أن سورية تفخر بمتفوقيها ومبدعيها من سهروا وتعبوا من أجل إعلاء راية الوطن وليكونوا على مستوى الطموحات والآمال ولا سيما من أبناء المهندسين، وشددا على دور الشباب في هذه المرحلة والتصدي للمؤامرة التي تتعرّض لها سورية، مثمنين دور الأسرة في توفير الأجواء الدراسية للطلاب المتفوقين.

وتمنى نقيب المهندسين في سورية للطلاب الاستمرار في التفوق وتحصيل العلم والمعرفة وليرفعوا راية الوطن ويساهموا المساهمة الفاعلة في تطوّر ورقي بلدنا سورية، وأضاف: أشكر جهدكم وعرقكم ومثابرتكم وتحديكم كل الصعاب التي واجهتكم وأنتم على مقاعد الدراسة، وخاصة في ظل الحرب العالمية العظمى التي تتصدى لها سورية بصمود جيشها وتضحيات شهدائها والتحام شعبها وثبات وشجاعة قائدها السيد الرئيس بشار الأسد، وتابع: في سورية اهتمام بالغ بالطلاب المتفوقين والمتميزين، بدأت بالمنح المالية للطلاب الأوائل وإرسالهم في بعثات علمية خارج القطر، وإحداث جائزة الباسل للتفوق الجامعي والبحوث العلمية، وتخصيص مدارس للمتميزين الذين أحرزوا جوائز عالمية.

وأشار رئيس فرع النقابة المهندس عبد الناصر خليل إلى أن تكريم المتفوقين تقليد درجت عليه النقابة ليكون حافزاً على الاستمرار والعطاء وليبقى الوطن متفوّقاً، كما هو متفوق في تصديه لكل المؤامرات والفتن التي فشلت بفضل الوحدة الوطنية التي تعيشها سورية بقيادة الرئيس الأسد.