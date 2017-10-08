تكريم جرحى الجيش في المشفى العسكري بطرطوس

تقديرا لتضحياتهم في سبيل الوطن وبمناسبة أعياد التشرينين كرم فرع نقابة المهندسين بطرطوس اليوم جرحى الجيش العربي السوري في المشفى العسكري بالمدينة.

وتحدث عضو قيادة فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب المنظمات الفرعي الدكتور عميد قبلان عن عظمة التضحيات التي قدمها أبطال الجيش العربي السوري وقال: إننا “نستلهم النصر من صمود الجرحى الذين قدموا تضحيات جساما للذود عن أرض سورية وعزتها وكرامتها وفي سبيل صون سيادتها ووحدة أرضها وشعبها”.

بدوره أشار رئيس فرع النقابة المهندس حكمت اسماعيل إلى أن التكريم يأتي “عربون وفاء ومحبة وتقدير لما قدموه دفاعا عن الوطن ولتضحياتهم في سبيله والحفاظ عليه عزيزا موحدا”، لافتا إلى أن “النقابة تضطلع بدور مجتمعي مهم ولا سيما في بلسمة جراح أبطالنا في الجيش العربي السوري”.

بدورهم أكد أعضاء مجلس نقابة المهندسين بطرطوس وقوفهم خلف الجيش العربي السوري في مواجهة الحرب الإرهابية التي تشن على سورية وتصميمهم على مواصلة أداء واجبهم ورسالتهم الإنسانية من مواقع عملهم ليكونوا رديفا للجيش في ساحات المعارك.