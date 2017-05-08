تكريم خريجي كلية الاقتصاد الثالثة بالقنيطرة

كرمت جامعة دمشق فرع القنيطرة اليوم الطلبة الخريجين من كلية الاقتصاد الثالثة للسنوات 2014- 2015- 2016 وذلك على مسرح كلية التربية الرابعة في مدينة البعث.

وعبر الطلبة الخريجون عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يأتي تقديرا للجهود التي بذلوها في مرحلة دراستهم الجامعية مؤكدين حرصهم على متابعة تحصيلهم العلمي في الدراسات العليا ليكونوا مساهمين فاعلين في بناء سورية الحضارة والعلم.

ودعا محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر الخريجين إلى متابعة الاجتهاد والعمل حتى يكون لهم دور مميز في بناء الأجيال وتكريس مفهوم الثقافة والعلم لمواجهة الفكر التكفيري الظلامي بسلاح العلم والمعرفة منوها بالجهود التي بذلتها الجامعة والكوادر التعليمية والإدارية وبجهود وعزيمة الطلبة الذين تحدوا الإرهاب واعتداء الإرهابيين على جامعاتنا.

بدوره أشار عميد كلية الاقتصاد الثالثة الدكتور أديب صقر إلى أن التخرج يضع الطلبة على أولى درجات العمل والانخراط بالمجتمع والمساهمة في التنشئة الاجتماعية وبناء الفكر والذات الحضارية.

حضر حفل التكريم فعاليات رسمية وحزبية