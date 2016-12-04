تكريم ضباط وعناصر شاركوا في القبض على متلاعبين بالسلامة الغذائية

تقديرا لدورهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على السلامة الغذائية كرمت وزارتا الداخلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم ضباط وعناصر فرع الأمن الجنائي ممن شاركوا في إلقاء القبض على متلاعبين بالسلامة الغذائية.

وأكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن مبادرة تكريم ضباط وعناصر فرع الأمن الجنائي بدمشق يأتي لدورهم في حماية المواطنين والعمل على ضبط ومكافحة تزوير وغش المواد الغذائية لافتا إلى التنسيق القائم بين الوزارتين وتقديم الموءازرة اللازمة لعناصر الضابطة العدلية في وزارة التجارة الداخلية للقيام بواجباتها.

وأشار الوزير الشعار إلى أن التكريم يشكل حافزا لجميع الوحدات الشرطية لمضاعفة جهودهم والاستمرار بأداء المهام الملقاة على عاتقهم بما فيه ملاحقة المحتكرين وكل من يتلاعب ويقوم بالغش والتزوير والمساس بالأمن الغذائي مشددا على مضاعفة الجهود والعمل للكشف عن المتلاعبين بغذاء المواطنين.

وبين اللواء الشعار أن كشف العديد من قضايا التلاعب والغش وضبط اللحوم الفاسدة والكثير من المواد المهربة الغير صالحة للاستهلاك والتي يعاد تركيبها ووضع ماركات جديدة عليها اعطى ارتياحا لدى المواطنين.

وعبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي عن تقديره لقوى الأمن الداخلي وكل من يسهر على حماية وراحة المواطنين ويرد عنهم الغش والاذى والاجرام لافتا الى جهود ضباط وعناصر الأمن الجنائي الذين ساهموا مع عناصر حماية المستهلك بكشف “عصابة كانت تقوم بتهريب كمية كبيرة من لحم الفروج الفاسد و مصادرة هذه الكمية وإلقاء القبض على أصحابها قبل وصولها إلى الأسواق”.

وبين الوزير الغربي أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات الرادعة والتي تبدأ من السجن وفرض غرامة مالية كبيرة انتهاء بإغلاق المنشأة أو المحل التي يحاول أصحابها غش أو تزوير ماركة أو التلاعب بمواصفات أي منتج غذائي أو بيع مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري أو البيع بأسعار زائدة.