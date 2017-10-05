تكريم طلاب متفوقين بحماة في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي

كرمت محافظة حماة اليوم 33 طالباً متفوقاً في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والشهادة الثانوية بفروعها المختلفة.

وأكد الطلاب المكرمون تمسكهم بمواصلة مسيرة العلم والتفوق ليكونوا بناة للوطن وحصنا منيعا ضد قوى الجهل والتخلف.

وأشار محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري إلى أن الطلاب تحدوا الظروف الصعبة وحققوا التفوق مؤكدين أن أبناء سورية سيبقون متمسكين بالعلم والمعرفة سلاحاً لمواجهة الإرهاب والفكر الظلامي وسيواصلون مواجهة ودحر العدوان عن أرض الوطن.

من جهته نوه مدير تربية حماة يحيى منجد بجهود المدرسين الذين تحملوا مسؤولياتهم وساهموا في تفوق الطلاب بالإضافة إلى دور الأسرة في توفير الأجواء الملائمة وتقديم الدعم المستمر للوصول إلى التفوق.

حضر التكريم أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد أشرف باشوري ورئيس مكتب التربية الفرعي للحزب ورئيس مجلس المحافظة ونائب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ورئيس المكتب الفرعي لنقابة المعلمين.