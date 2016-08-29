تكريم عدد من جرحى الجيش العربي السوري بمدينة الصنمين بدرعا

كرم فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في درعا 35 من جرحى الجيش العربي السوري، وذلك ضمن حفل أقيم في مدينة الصنمين.

وتضمن حفل التكريم عروضا فنية قدمتها فرقة مسك أحمر وعددا من الفقرات الغنائية والقصائد الشعرية واللوحات الفنية التي تعبر عن بطولات الجيش العربي السوري.

وأعرب عدد من المكرمين عن شكرهم لهذه المبادرة وعن استعدادهم للعودة إلى ساحات القتال فور تماثلهم للشفاء، ومواصلة المعركة ضد التنظيمات الإرهابية حتى دحرها عن كامل التراب السوري.

وقال أمين فرع درعا لحزب البعث كمال العتمة أن التكريم يأتي احتفالا بعيد الجيش العربي السوري وللوقوف مع القوات المسلحة التي تخوض معارك النصر على امتداد ساحة الوطن، مؤكدا أن التكريم لا يعادل قطرة دم واحدة بذلها بواسل قواتنا المسلحة في سبيل عزة الوطن.