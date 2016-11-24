تكريم متفوقي التعليم الأساسي والثانوي وفريق أولمبياد طرطوس الوطني

كرم فرع اتحاد شبيبة الثورة بالتعاون مع مديرية تربية طرطوس ونقابة المعلمين وغرفة تجارة وصناعة طرطوس الطلاب المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي بمختلف فروعها وفريق الأولمبياد العلمي السوري بطرطوس للعام الدراسي المنصرم بحضور الرفاق مهنا مهنا أمين فرع طرطوس للحزب ومعن عبود رئيس اتحاد شبيبة الثورة ود.عصام الدالي رئيس جامعة طرطوس وعدد من أعضاء قيادة الفرع والمكتب التنفيذي ورئيس مجلس المحافظة وفعاليات رسمية وطلابية وحزبية.

وتضمن التكريم مبلغ مالي بسيط حوالي ستة أو سبعة آلاف ليرة آلاف ليرة لكل متفوق مع شهادة تقدير.

وقد رحب عدنان غانم أمين فرع شبيبة طرطوس بالحضور وبالمكرمين ولفت عبد الكريم حربا مدير التربية في طرطوس أن الغاية هي إبداع وتفوق الشباب لأن العلم والأخلاق الحسنة وحب الوطن هي السلاح الوحيد لمواجهة تحديات المستقبل مشيراً إلى أن هذا التفوق هو رسالة إلى العالم أن سورية هي بلد التفوق والنهوض والإبداع وهي مستمرة في تقديم أجيال تحمل منارة العلم.

واعتبر معن عبود رئيس اتحاد شبيبة الثورة أن هؤلاء الشباب يستحقون التكريم لأنهم عماد الوطن وهم الذين سيبنون سورية في المرحلة القادمة والمتجددة لافتا أن المنظمة درجت على تكريم المتفوقين في كل الفروع تقديراً وتشجيعاً لهم .

وتضمن الحفل كلمات المؤسسات القائمة بالنشاط والمتفوقين وتقديم عرض فني لفرقة أيل ياما للفنون الشعبية.

البعث ميديا || طرطوس – رشا سليمان