تكريم 131 مخترعا ممن شاركوا في معرض الباسل للإبداع والاختراع

كرمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم 131 مخترعا من المشاركين في معرض الباسل للإبداع والاختراع الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الـ 60 لمعرض دمشق الدولي بدورته 60 والمكرمين من المشاركين في معرض الصين الدولي للإبداع والاختراع بنسخته العاشرة و12 طالبا وطالبة من المتفوقين في الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وعبر عدد من المكرمين في تصريحات لهم عن سعادتهم بالتكريم الذي يحمل في مضمونه بطاقة شكر لطاقاتهم وسعيهم إلى تقديم المزيد من الاختراعات والإبداع فيما يصب بخدمة الوطن وتطويره.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي في كلمة له خلال حفل التكريم الذي أقيم في مبنى الوزارة اليوم أهمية الاختراعات في بناء سورية الحديثة والمتطورة، مشيرا إلى الجهود التي تبذل لربط الاختراعات بالواقع الصناعي والمهني وسوق العمل.

ولفت مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة إيهاب اسمندر إلى أهمية تداول أفكار المبدعين واختراعاتهم وتطويرها لتتحول إلى مشروعات مادية تصب في تنمية المجتمع، مبينا أن الهيئة تعمل على إحداث ناد خاص بأصحاب الأفكار الجديدة للاستفادة منها ووضعها في سياقها الصحيح ضمن إمكانيات وخطط عمل الهيئة.

وأقيمت فعاليات الدورة الاستثنائية لمعرض الباسل للإبداع والاختراع على أرض مدينة المعارض ضمن فعاليات الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي بمشاركة 700 مخترع ومبدع في مجالات التكنولوجيا والكهرباء والهندسة الميكانيكية والتصميم والإنتاج والإنشاءات الثابتة والبيئة والكيمياء والجماليات والصناعات الطبية وإعادة الإعمار وبلغ عدد الاختراعات والإبداعات المقدمة 584 عملاً.