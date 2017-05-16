تكريم 30 عاملا وعاملة في شركة مصفاة حمص

بمناسبة عيد العمال العالمي كرم اتحاد عمال حمص بالتعاون مع إدارة شركة مصفاة حمص ونقابة عمال النفط بالمحافظة اليوم 30 عاملا وعاملة من المتميزين وذلك في مقر الشركة.

ونوه رئيس اتحاد عمال حمص سامي أمين بالجهود الاستثنائية لعمال الشركة خلال سنوات الأزمة. خاصة أنه تم استهداف الشركة أكثر من مرة من قبل التنظيمات الإرهابية حيث كانت إرادة العمال والإدارة فيها أكبر وأقوى من إرهابهم وتمكنت الشركة بتضافر جهود جميع العاملين من متابعة مسيرة إنتاجها وعملها دون توقف وتأمين مستلزمات الصمود.

ولفت رئيس نقابة عمال النفط في المحافظة المهندس سمير ابراهيم إلى أهمية التكريم في حث العمال على تقديم المزيد من الجهود خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب من الجميع العمل والتعاون وتقديم أفضل ما لديهم منوها بدعم اتحاد عمال المحافظة والاتحاد المهني العام لعمال النفط للنقابة ومتابعته مجمل القضايا والشكاوى التي كانت تطرح خلال المؤتمرات والاجتماعات.

وبين مدير عام شركة مصفاة حمص المهندس علي طراف أنه بفضل جهود وخبرات العمال في الشركة تم التغلب على كل الصعوبات وتمكنت الشركة من الاستمرار بالعمل والإنتاج.

حضر التكريم أعضاء مكتب النقابة ورئيس نقابة عمال المواد الكيمياوية أحمد السليم واللجان النقابية في الشركة.