تكريم 38 من العاملين المتميزين في فرع “محروقات” السويداء

كرمت محافظة السويداء اليوم بالتعاون مع اتحاد الحرفيين 38 من العاملين المتميزين في فرع الشركة السورية لتوزيع وتخزين المحروقات بالسويداء وذلك بمناسبة عيد العمال.

وأشار محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي في كلمة له خلال حفل التكريم إلى الجهود التي يبذلها عمال فرع المحروقات في ميدان العمل والإنتاج لتأمين المحروقات وتوفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين ولمختلف الفعاليات. لافتاً إلى أن العمال الذين يواصلون عملية الإنتاج وتحدي كل الظروف الصعبة التي تمر على وطننا يقفون خلف بواسل الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب.

ونوه رئيس مجلس المحافظة عصام الحسين بالدور الوطني للعاملين في فرع المحروقات في المساهمة بإيصال المشتقات النفطية للمحافظة والمثابرة على عملية إنتاج مادة الغاز المنزلي في أصعب الظروف دعماً للاقتصاد الوطني.

ولفت عضو قيادة فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي حسن الأطرش إلى أن عمال فرع المحروقات يستحقون كل التقدير على ما يقدمونه من جهود متواصلة لاستمرار عملية الإنتاج.

وسبق التكريم جولة للمحافظ اطلع خلالها على سير العمل في معمل تعبئة الغاز في فرع المحروقات حيث أكد أن مادة الغاز “متوافرة ولا يوجد أي اختناقات في الطلب على المادة”. مبيناً ان إنتاج معمل تعبئة الغاز في الفرع يبلغ نحو 7000 أسطوانة يومياً فيما تبلغ الكميات الواردة إلى فرع محروقات السويداء يومياً نحو 60 طناً وهناك خطة لتأمين أسطوانات غاز زنة 20 كغ مخصصة للحرفيين والصناعيين.

شارك في الجولة والتكريم رئيس اتحاد الحرفيين بالمحافظة ناجي الحضوة ومدير فرع المحروقات بالسويداء المهندس خالد طيفور وعدد من المعنيين.