تكريم 44 من عمال الكهرباء جازفوا بحياتهم لإصلاح التخريب وإعادة التيار

كرمت محافظة القنيطرة اليوم 44 عاملا فى قطاع الكهرباء فى شركات القنيطرة ودمشق وريفها وذلك تقديرا لجهودهم الكبيرة التى يبذلونها فى سبيل تأمين استمرارية التيار الكهربائى وتحسن واقع الطاقة الكهربائية فى المحافظة.

وأكد محافظ القنيطرة احمد شيخ عبد القادر خلال جولته على أقسام الشركة ولقائه العاملين فى شركة كهرباء القنيطرة على رفع نسبة جباية الاموال وترشيد استهلاك الطاقة ومنع الهدر فى كل مرافق العمل لافتا الى سعى المحافظة مع الجهات المعنية لتحسين واقع العمل فى الشركة ولا سيما مع ازدياد الاضرار التى تلحق بالشبكة الكهربائية وخطوط ومحولات نقل الطاقة جراء اعتداء المجموعات الارهابية المسلحة عليها فى موقعى حسنو والخزرجية الامر الذى يؤدى الى انقطاع التيار الكهربائى عن كامل المحافظة.

من ناحيته شدد مدير شركة كهرباء القنيطرة المهندس خالد سليمان على متابعة العمل رغم المخاطر التى يتعرض لها العمال وورشات الصيانة والاصطلاح مبينا أن الشركة تعانى من نقص فى الكوادر البشرية وقدم الاليات الامر الذى يعيق العمل.

وأشارت عضو قيادة فرع القنيطرة لحزب البعث العربى الاشتراكى هناء السيد الى بطولات وتضحيات العاملين فى قطاع الكهرباء الذين تعرضوا لاصابات جسدية أثناء قيامهم بواجبهم المهنى بإصلاح أعطال خطوط الشبكة تأكيدا منهم على الارتقاء بالعمل ليتوازى مع بطولات وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة فى حربها ضد المجموعات الارهابية المسلحة.

وأكد العاملون ضرورة استبدال الاليات القديمة فى الشركة وتعيين عاملين جدد نظرا للنقص فى الكوادر الفنية.