تكريم 75 من أسر الشهداء في محردة بحماة

تقديرا لتضحيات من قدموا أرواحهم فداء للوطن كرمت شعبة محردة لحزب البعث العربي الاشتراكي وبالتعاون مع فعاليات أهلية واجتماعية اليوم 75 من أسر الشهداء العسكريين والمدنيين في محردة وذلك في صالة مركز ثقافي المدينة.

وأعرب ذوو الشهداء عن فخرهم بالتضحيات التي قدمها أبناؤهم في سبيل عزة وكرامة الوطن وسلامة أرضه متعهدين بتقديم الغالي والنفيس فداء لصون ترابه.

وأكدت عضو قيادة فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي مجدولين نجار في تصريح لها أن الدماء التي روت تراب الوطن لن تذهب هدرا وهي ضمانة الانتصار وعنوان عزة سورية التي ستنتصر بفضل تلاحم جيشها وشعبها وقيادتها.

وأشار أمين شعبة محردة لحزب البعث سعيد عفور إلى أن الشهداء بتضحياتهم يعززون إرادة التضحية وقيمها المتأصلة في ثقافة السوريين بمواجهة الإرهاب والفكر الظلامي مؤكدا أن أبناء محردة كغيرها من البلدات والمدن السورية قدمت مئات الشهداء من أبنائها قربانا من أجل وحدة الوطن وترابه ومبينا أن اللقاء مع أسر الشهداء وتكريمهم هو للتعبير عن الشكر والتقدير لتضحيات أبنائهم الذين قدموا أرواحهم ليبقى الوطن وأبناؤه أعزاء.

يذكر أن شعبة محردة للحزب وزعت خلال الفترة الماضية بطاقات العلاج الصحي المجاني على 26 من أسر الشهداء في منطقة محردة.