تكريم 75 من أسر شهداء وجرحى الجيش مع ندوة مرافقة حول مكافحة الإرهاب

تكريما وتخليدا لأرواح من ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداء للوطن كرمت جمعية ملتقى الأسرة السورية اليوم 75 من أسر الشهداء والجرحى العسكريين والمدنيين وذلك على مدرج مكتبة الأسد بدمشق.

وتخلل التكريم عرض فيلم توثيقي لأعمال الجمعية منذ تأسيسها وقصائد شعرية من وحي المناسبة.

وأقيمت على هامش التكريم ندوة حوارية عنوانها “مكافحة الإرهاب وداعميه واجب على كل سوري”، ناقش المشاركون فيها عدة محاور أهمها حاجة المرحلة الراهنة لثقافة مجتمعية ومؤسساتية واعية ترفض كل أشكال الإرهاب والتطرف ورفع الإجراءات الأحادية الجانب المفروضة على سورية.

وفي كلمة لها أشارت رئيسة مجلس أمناء ملتقى الأسرة السورية الإعلامية عهد شريفة إلى الدعم الذي تقدمه الجمعية في مختلف المجالات لذوي الشهداء والجرحى والأسر المتضررة من الحرب الإرهابية التي تشن ضد سورية.

بدوره لفت الرئيس الفخري للجمعية الشيخ كميل نصر إلى ضرورة العمل على تعزيز اللحمة الوطنية والوقوف صفاً واحداً إلى جانب جيشنا الباسل حتى تحقيق النصر وعودة الأمن والأمان إلى كل ربوع سورية.

من جهتهم عبر ذوو الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بشهادة أبنائهم، مؤكدين استعدادهم الدائم لبذل الغالي والنفيس في سبيل عزة الوطن وأمنه وسيادته واستقراره، لافتين إلى أهمية التكريم الذي يعبر عن الوفاء لدماء الشهداء.

حضر التكريم عدد من الباحثين والمفكرين وعلماء ورجال الدين وفعاليات أهلية واجتماعية.

يشار إلى أن جمعية ملتقى الأسرة السورية أعلنت إشهارها رسمياً في حفل نظمته في الثالث من أيلول عام 2016.