تكريم/150/جريحا من الجيش بمدينة مصياف

تقديرا لتضحياتهم فى الذود عن حمى الوطن كرمت شعبة مصياف لحزب البعث العربى الاشتراكى بالتعاون مع فعاليات أهلية واجتماعية اليوم/150/جريحا من الجيش العربى السورى والقوات المسلحة بمدينة مصياف والقرى والبلدات الموجودة فى مجالها.

وأكد الملازم أول محمد خيربيك فى كلمة جرحى الجيش أن الوطن يستحق من جميع أبنائه بذل الغالى والنفيس فى سبيل عزته وكرامته لافتا الى عزم الجرحى على العودة الى ساحات القتال حال تماثلهم للشفاء حتى دحر الارهاب واعادة الامن والاستقرار لربوع الوطن.

واوضح أمين فرع حماة لحزب البعث مصطفى سكرى ان التكريم هو عربون وفاء لعظمة التضحيات التى يقدمها أبطال الجيش العربى السورى فى مواجهة الارهابيين مشيرا الى أن النصر قادم بفضل بطولات وانجازات الجيش والقوات المسلحة.

من جهته نوه محافظ حماة الدكتور محمد الحزورى بالارادة التى يمتلكها الجرحى والمصابون وعزيمتهم للعودة الى ساحات القتال واكمال مهامهم الوطنية فى دحر الارهاب والدفاع عن الوطن وأبنائه موءكدا أن المحافظة تسخر كل امكاناتها لدعم جرحى الجيش وانها مستعدة للتكفل//بكل المصاريف من التنقل والسفر والاقامة والعلاج//.

وقال أمين شعبة مصياف لحزب البعث على عدى//الام الجرحى يشعر بها كل سورى شريف اذ تتجلى فيها امال الوطن بالتعافى والنهوض وعودة الامن والاستقرار//مضيفا ان التكريم لا يفى هوءلاء الابطال حقهم ولا يكتمل الا بالانتصار الكامل على أعداء سورية0

حضر التكريم عضوا قيادة فرع حماة لحزب البعث حسن غازى وسهيل ابراهيم وجميل اليوسف رئيس مجلس المحافظة وعدد من أعضاء مجلس الشعب وفعاليات حزبية ورسمية وأهلية واجتماعية.

يشار الى التكريم شمل جرحى الجيش فى مدينة مصياف وقرى وبلدات/البيضا والبياضية ومعرين والفندارة وعنبورة والشميسة وقرين وبشنين ودير الصليب وربعو والبيرة والسنديانة والزينة ووادى العيون والمرحة وقصرايا وجبيتا والصارمية وعين حلاقيم واللقبة ونيصاف والمشرفة وكفر عقيد وحيلين والحيلونة وجب رملة وعوج وبعمرة وأصيلة والمحروسة وحزور وبعرين وقرطمان/.