تكشيرة الدب القطبي الروسي عن أسنانه ترعب الغرب

أرعبت أنظمة الدفاع الجوي الجديدة المخصصة للقطب الشمالي التي عرضت في الاستعراض العسكري بمناسبة عيد النصر الغرب.

وأفادت القناة التلفزيونية السويسرية SRF أن الصحفيين أكدوا أن موسكو أظهرت “برهانا” يؤكد للعالم أنها ستناضل من أجل موارد القطب الشمالي، عندما عرضت في عيد النصر الوحدات الخاصة والتميمة الخاصة بها- الدب القطبي الشمالي الذي كشر عن أسنانه.

وأضافت القناة أنه في القطب الشمالي يوجد بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية دول أخرى مثل كندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا والسويد وكذلك روسيا.

ويقول علماء المناخ نلاحظ على كوكبنا ظاهرة الاحتباس الحراري وبالفعل يمكن أن يذوب القطب الشمالي في عام 2030. وهذا يوفر فرصا جديدة لاستخراج الموارد.

ووفقا للصحفي القناة، من المتوقع أنه سيكون من الممكن استخراج النفط، والغاز الطبيعي، والنيكل والمعادن الخام والذهب والفضة من هذه المنطقة. وقد بدأ بالفعل الشجار من أجل استخراج جميع هذه الموارد.