تلقيح نحو 7 آلاف طفل ضد شلل الأطفال في منطقة تل أبيض بريف الرقة

بلغ مجموع الأطفال الذين تم تلقيحهم ضمن فعاليات حملة التلقيح ضد مرض شلل الأطفال التي نفذتها مديرية صحة الحسكة في منطقة تل أبيض بريف الرقة نحو 7 آلاف طفل.

وبين مدير الصحة في محافظة الحسكة الدكتور محمد رشاد خلف أن فعاليات الحملة استمرت طوال الأسبوع الجاري عن طريق الكوادر الفنية والتمريضية العاملة لدى مديرية صحة الحسكة وضمن توجيهات وزارة الصحة بهدف تلقيح جميع الأطفال دون 5 سنوات من العمر ضد مرض شلل الأطفال.

ولفت خلف إلى أن المديرية نفذت خلال الفترة الممتدة ما بين الـ 16 والـ 20 من الشهر الجاري حملة للتلقيح ضد شلل الأطفال في مناطق محافظة الحسكة كافة جرى خلالها تلقيح أكثر من 235 ألف طفل من الفئة العمرية المستهدفة إلى جانب إعطاء اللقاحات الروتينية الدورية للأطفال بموجب البطاقات التلقيحية التي تمنحها المراكز الصحية.

ونفذت مديرية الصحة في العام الحالي ثلاث جولات من حملة التلقيح ضد مرض شلل الأطفال.