تل الحارة الاستراتيجي تحت سيطرة الجيش

بسطت وحدات من الجيش العربي السوري سيطرتها الكاملة على بلدة الحارة و تل الحارة الاستراتيجي، بعد عمليات تمهيد ناري كثيف أنهكت المسلحين وأوقعت فيهم قتلى وجرحى، فيما لاذ الباقون بالفرار وقبلوا بالتسوية والتسليم.

الجيش استعاد، أيضا، قرية أم العوسج شمال غرب قرية زمرين.

وتعمل وحدات الجيش حاليا على دخول قرية عقربا شمال مدينة الحارة في ريف درعا الشمالي الغربي ضمن اتفاق تسوية.

في السياق ذاته، حررت وحدات من الجيش قرى كفر شمس وأم العوسج والطيحة وزمرين بريف درعا الشمالي الغربي، بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم.

البعث ميديا || درعا – دعاء الرفاعي