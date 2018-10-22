(تل شهاب) في درعا.. بلدة يليق بها الاستثمار السياحي

في تل شهاب الطبيعة تتحدث عن نفسها فتلالها الخضراء تخترقها شلالات تمنح الحياة لما يحيطها من أشجار ونباتات ناهيك عن الآثار والأوابد التي تعود لآلاف السنين ومنها طواحين مائية تعود للحقبة الرومانية.

البلدة التي تقع الى الغرب من مدينة درعا وتبعد عنها 17 كيلو مترا تجذب العابرين لما تتمتع به من مناظر خلابة على حد قول مدير السياحة ياسر السعدي، لافتا إلى أنها تتميز بشلالاتها التي تنحدر على وادي خالد ويزينها السور والطواحين الرومانية القديمة.

وأشار السعدي إلى أن المديرية عرضت مشروعا لانشاء قرية سياحية في تل شهاب تتضمن مطعما ومسبحا وموتيلات مع تراسات وفعاليات ترفيهية وخدمية وتجارية ورياضية ومدرجا مكشوفا وكافتريا ومحلات لتقديم وجبات سريعة ومقهى ورصيفا وسوقا للمهن اليدوية وطرقا تخديمية ومواقف للسيارات.

وأضاف إن الدخول إلى الموقع المطروح للاستثمار يتم عن طريق السيارة أو بالقطار وكل خدمات البنى التحتية متوافرة وموصولة بالشبكة الرئيسية ويعتبر من أجمل المواقع حيث يحده وادي اليرموك من الشمال والشرق والغرب.