الشريط االاخباريمحليات تمديد التسجيل المباشر لحملة الشهادة الثانوية الفرع الأدبي حتى 18 – 10 – 2018 2018/10/01 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet مددت وزارة التعليم العالي فترة التسجيل المباشرحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس18-10- 2018. وكانت الوزارة أصدرت أمس نتائج المفاضلة العامة الفرع العلمي للعام الدراسي 2018-2019 بعد أن مددت فترة التقدم لها لغاية العشرين من الشهر الماضي. اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني لا تعليقات