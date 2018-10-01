تمديد التسجيل المباشر لحملة الشهادة الثانوية الفرع الأدبي حتى 18 – 10 – 2018

مددت وزارة التعليم العالي فترة التسجيل المباشرحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس18-10- 2018.

وكانت الوزارة أصدرت أمس نتائج المفاضلة العامة الفرع العلمي للعام الدراسي 2018-2019 بعد أن مددت فترة التقدم لها لغاية العشرين من الشهر الماضي.