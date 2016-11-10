تمديد التسجيل بمفاضلة «المفتوح» في جامعة دمشق حتى الاثنين المقبل

أعلنت جامعة دمشق عن تمديد فترة التسجيل بمفاضلة التعليم المفتوح حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين المقبل.

وكانت الجامعة أعلنت عن بدء قبول طلبات التقدم لمفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2016-2017 في مراكز التسجيل فيها اعتبارا من يوم الثالث من تشرين الثاني الجاري ولغاية العاشر منه.

يذكر أن نظام التعليم المفتوح في الجامعات السورية تأسس وفقا للمرسوم رقم 383 لعام 2001، وهو يهدف إلى إتاحة التعليم المستمر للطلاب والعاملين الذين يرغبون في رفع مستواهم العلمي والثقافي، وتوفير فرصة مميزة للتعليم لمن لا تستوعبهم الدراسة النظامية.