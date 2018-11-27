تمديد التسجيل في الدورة المؤهلة للانتساب إلى المعهد الوطني للإدارة العامة

مدد المعهد الوطني للإدارة العامة “إينا” مهلة التسجيل في الدورة التحضيرية السابعة عشرة المؤهلة للانتساب إليه لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس 13-12- 2018/.

وأشار المعهد في إعلانه اليوم إلى أن طلبات التسجيل تقبل في مقر المعهد الكائن في مدينة التل بريف دمشق ومعهد التنمية الإدارية بدمشق وكليتي الاقتصاد في جامعتي حلب وتشرين.

ومدة الدورة التحضيرية ستة أشهر تهدف إلى إعداد وتأهيل الراغبين في المشاركة بمسابقة القبول للانتساب إلى المعهد والمقرر إجراؤها في مقره بمدينة التل وفي مراكز الدورات التحضيرية التابعة له في جامعات حلب والبعث وتشرين والفرات ويكون دوام المرشح فيها إلزاميا وعلى وجه التفرغ ويتقدم إلى الدورة التحضيرية كل من يحمل إجازة جامعية على الأقل ولم يتجاوز عمره 35 عاماً وأدى الخدمة الإلزامية أو أعفي منها “بالنسبة للذكور” سواء أكان عاملاً في الدولة أم غير عامل فيها وأن يكون حاصلاً على شهادة قيادة الحاسوب الدولية باستثناء حملة إجازة الهندسة في اختصاصات “الهندسة المعلوماتية وهندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهندسة الإلكترونية والهندسة الكهربائية والميكانيكية”.

وتتضمن الدورة التحضيرية محاضرات عامة وتأشيرية في محاور الامتحانات الكتابية والشفوية لمسابقة القبول في مجال الإدارة والاقتصاد والقانون والثقافة العامة.

وأحدث المعهد الوطني للإدارة العامة “إينا” بموجب المرسوم التشريعي 27 لعام 2002 بهدف إعداد وتأهيل أطر إدارية لدعم خطط تطوير الإدارات العامة في الدولة.