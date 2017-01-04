تمديد تمويل محصول الشوندر السكرى للعروة الخريفية في حماه

مدد المصرف الزراعى التعاونى بحماة تمويل محصول الشوندر السكرى للعروة الخريفية دينا ونقدا من أسمدة السوبر فوسفات واليوريا حتى الثامن والعشرين من شباط المقبل.

وبين مدير المصرف بسام الحلبى فى تصريح له أن التمديد جاء لتلبية احتياجات الفلاحين الذين لم يحصلوا على السماد موضحا أن المصرف

بدأ أيضا بعمليات تمويل محصول الشوندر السكرى للعروة الشتوية من البذار والاسمدة بمختلف أنواعه فضلا عن تقديم سلفة مالية للمزارعين لمساعدتهم للقيام بأعمال الزراعة تسترد فى نهاية الموسم لافتا الى أنه تم تخصيص 44 كيلو غرام يوريا و26 كغ سوبر فوسفات لكل دونم سيزرع بمحصول الشوندر السكرى .

وكان المصرف الزراعى بحماة باشر فى الاول من الشهر الجارى تمويل مزارعى الزيتون بأسمدة اليوريا والسوبر وتستمر حتى الثلاثين من شهر نيسان المقبل حيث تم تخصيص كمية 54كغ يوريا و43كغ سوبر لكل دونم مزروع بأشجار الزيتون المروى و28كغ يوريا و21كغ سوبر لكل دونم مزروع بأشجار الزيتون البعل.