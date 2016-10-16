تمديد مهرجان التسوق الشهرى بصالة الجلاء ليوم الثلاثاء

مددت اللجنة المنظمة لمهرجان التسوق الشهرى /صنع فى سورية/ الذى تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها فى صالة الجلاء الرياضية بالمزة

لغاية يوم بعد غد الثلاثاء وأوضحت اللجنة المنظمة للمهرجان أن التمديد جاء بسبب الاقبال الكبير من المواطنين خلال الايام الماضية ولاتاحة الفرصة امامهم للحصول على احتياجاتهم من أجنحة المعرض، والاستفادة من العروض و الحسومات المقدمة من المشاركين على المنتجات المختلفة والتى تصل الى 50 بالمئة0

وكانت فعاليات مهرجان السوق الشهرى /صنع فى سورية/ انطلقت يوم ال/11/من الشهر الجارى بمشاركة 110 شركات متخصصة بالصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والقرطاسية0