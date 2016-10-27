تمشيط كامل بلدة الصوران والمزارع المحيطة بها لتفكيك العبوات والألغام

تعمل عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري على تمشيط بلدة الصوران والمزارع المحيطة بها لتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون قبل فرارهم لإعاقة التقدم العسكري، بعد أن تم السيطرة الكاملة على المنطقة.

وأفاد مصدر عسكري أن عملية السيطرة جاءت بعد “القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وإصابة العشرات منهم وتدمير 6 عربات مركب عليها رشاشات وأخرى مدرعة”.

وفي وقت سابق، أكد المصدر أن “وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية نفذت عمليات مكثفة على تجمعات وتحصينات التنظيمات الإرهابية استعادت خلالها السيطرة على بلدة صوران والمزارع المحيطة بها”.