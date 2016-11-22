تمهيدا لرفعه لرئاسة مجلس الوزراء.. مناقشة تقرير عمل مشروع «دعم الريف»

ناقش وزراء الزراعة والاصلاح الزراعي والسياحة والشؤون الاجتماعية والعمل والادارة المحلية والبيئة والدولة لشؤون الاستثمار مع مجموعة عمل مشروع “دعم الريف” التى شكلها مجلس الوزراء، تقرير عمل أعده فريق من كل الوزارات وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة الاستثمار، بهدف وضع الاجراءات التنفيذية للمشروع وانعاش ريف اللاذقية، وخلق مشاريع تنموية وتأمين فرص عمل.

كما بحث المشاركون في اجتماع عقد فى وزارة السياحة الأسس العامة للمشروع والمشاريع المقترحة الاستثمارية والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستعرضوا المعوقات والمقترحات العامة ومصفوفة العمل المعدة من قبل وزارة السياحة، المتعلقة بالبيت الريفي ليصار الى تقديمه لرئيس الحكومة لاقراره وتمويله واتخاذ الخطوات التنفيذية.

وأكد الوزراء توظيف الكوادر والامكانات لانجاح المشروع بالشكل الامثل.