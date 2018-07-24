تمهيد ناري للجيش باتجاه حوض اليرموك غرب درعا

واصلت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في درعا عملياتها على أوكار وتحصينات إرهابيي تنظيم “داعش” في منطقة حوض اليرموك أقصى جنوب غرب درعا باتجاه منطقة الجولان المحتل.

وأفاد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش نفذت ضربات بسلاح المدفعية وراجمات الصواريخ على نقاط تحصن إرهابيي “داعش” ومحاور تسللهم وبؤرهم في محيط قرية تسيل وتل الجموع في منطقة حوض اليرموك لكسر خطوطهم الأولى تمهيدا لتقدم وحدات الاقتحام لتطهير المنطقة من الإرهابيين والسيطرة على تل الجموع الاستراتيجي.

ولفت المصدر إلى أن طبيعة المنطقة الزراعية وانتشار بساتين الزيتون والأشجار الحراجية على جانبي الطرقات الرئيسية والزراعية والمسطحات المائية تفرض على الوحدات المقاتلة تكتيكات خاصة في عملياتها ضد الإرهابيين الذين اتخذوا من المنطقة وتلالها حصونا طبيعية للتخفي والتنقل مبينا أن الصليات الصاروخية والرمايات الدقيقة بقذائف المدفعية أدت إلى تدمير نقاط محصنة وأوكار وعتاد حربي للإرهابيين.