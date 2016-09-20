تناول الأسماك يحسن مهارات القراءة لطلاب المدارس

إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في القراءة، فإن الحل يكمن في الأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية أوميجا 3 وأوميجا 6 وأشهرها الأسماك.

وفي هذا السياق كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة جوتنبرج في السويد, أن تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على أوميجا 3 و6 يحسن مهارات القراءة للأطفال في المدارس.

وأشار الباحثون إلى أن الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3 تشمل الأسماك والزيوت النباتية والمكسرات وبذور الكتان، والخضروات الورقية، وفي الوقت نفسه، فإن معظم الأحماض الدهنية أوميجا 6 تستمد من الزيوت النباتية.

ووجد الباحثون أن أغشية الخلايا في الدماغ تتكون أساساً من الدهون غير المشبعة، وهناك دراسات تشير إلى أن الأحماض الدهنية مهمة لنقل الإشارات بين الخلايا العصبية وتنظيم نظم الإنذار في الدماغ.