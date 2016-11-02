تناول البيض صباحا يقلل الإصابة بالسكتة الدماغية

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت نتائجها اليوم عبر موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن أن البيض من الأطعمة التي يجب إضافتها لوجبة الإفطار يوميا حيث إنه يعمل على خفض خطر الإصابة بسكتة دماغية بمعدل أكبر من 12%.

وأظهرت الدراسة أيضا أن تناول البيض كل يوم ليس له أي ارتباط مع مرض القلب التاجي الذي يعتبر السبب الرئيسي للوفاة في العالم، حيث أن بيضة واحدة كبيرة تحتوي على 6 غرامات من البروتين عالي الجودة والمواد المضادة للأكسدة واللوتين وزياكسانثين، وكذلك الفيتامينات E وD وA.

وأوضح الباحثون أن فيتامين E الموجود في البيض يحد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية في المستقبل في الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب في حين “اللوتين” قد يساعد في الحماية من انسداد الشرايين.

ولتأكيد نتائج الدراسة، استعرض الباحثون دراسات سابقة بين عامي 1982 – 2015 والتي شارك فيها أكثر من 275 ألف مريض، وقاموا بتقييم العلاقات بين تناول البيض والإصابة بأمراض القلب التاجية بالإضافة إلى السكتة الدماغية.

وقال رئيس فريق الباحثين الدكتور “دومينيك الكسندر” من معهد “EpidStat”، الأمريكي، إن البيض يقلل خطر السكتة الدماغية، كما أنه مصدر ممتاز من البروتين، الذي ارتبط بخفض ضغط الدم.