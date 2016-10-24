تناول الشاي يقي من الكسور

توصلت مجموعة من الباحثين من جامعة فليندرز في جنوبي أستراليا، إلى دراسة حديثة تفيد بأن شرب الشاي له فائدة كبيرة على صحة وتقوية العظام، والوقاية من الإصابة بالكسور.

حيث إن تناول ثلاثة أكواب فقط من الشاي يومياً، يساعد على حماية الإنسان من كسور العظام، بنسبة تصل إلى 30 في المئة، وتابع الباحثون في إطار هذه الدراسة نحو 1200 من الأشخاص المسنين، لمدة 10 سنوات، وسألوهم بشكل منتظم عن نظامهم الغذائي، ولا سيما في ما يتعلق بكميات الشاي التي يستهلكونها، وأفادت مجموعة ممن لم يعتادوا شرب الشاي، بأنهم عانوا من كسور في العظام، فيما تبين أن الأخرى قلت احتمالية إصابتهم بالكسور.‏