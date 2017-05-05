تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز مضر بالصحة

أكد علماء إسبان أن واحدة من أكثر العادات التي يقوم بها بعض الناس ضررا هي تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز.

فوفقا للدراسات التي أجروها على ألاف المتطوعين، تبين أن الأكل أثناء مشاهدة التلفاز يتسبب بتناول كميات كبيرة من الطعام ويؤدي للإصابة بالسمنة.

وسبب تلك السمنة هي أن الإنسان يفقد الإحساس بالشبع أثناء مشاهدة التلفاز، لأن انشغال الدماغ بالمعلومات التي يتلقاها أثناء المشاهدة تمنعه من تفسير الإشارات التي يرسلها له الجسم، والتي تشير إلى أن الجسم أخذ كفايته من الطعام.

ويشير العلماء إلى أن الكثير من الناس يتناولون الأطعمة السريعة ورقائق البطاطس المقلية والمشروبات الغازية أثناء مشاهدة التلفاز، واحتواء تلك المواد على كميات كبيرة من السعرات الحرارية غالبا ما يتسبب بالسمنة مع مرور الزمن.

والشيء الأهم هو أن عملية الأيض وحرق الدهون تتباطأ أثناء الاسترخاء ومشاهدة التلفاز، ما يؤدي لتراكم الدهون في الجسم.

يذكر أن تلك النتائج حول مضار مشاهدة التلفاز على صحة الإنسان ليست الأولى من نوعها، فالكثير من الدراسات الطبية السابقة أكدت أن الجلوس أمام شاشته لفترات طويلة يوميا، يتسبب بالعديد من المشاكل الصحية والنفسية وخصوصا عند الأطفال.