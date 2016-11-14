تناول وجبة الإفطار يجعلك أكثر نشاطا

ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” أن وجبه الإفطار لها أهمية كبيرة على الصحة، حيث أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار يكون لديهم أداء أفضل في العمل وأكثر نشاطا، أما إذا كنت تتخلى عن وجبه الإفطار فقد تحرم عقلك وجسمك من السعرات الحرارية اللازمة خلال اليوم.

وفقا للتقرير أن بالنسبة للأشخاص الذين يتخلون عن وجبة الإفطار، سوف يشعرون بالتعب والقلق من الشعور بالجوع في ساعة مبكرة بحلول منتصف اليوم، فقد يشعرون أنهم عملوا لمدة ثماني ساعات، كما أن الشخص يشعر بالكسل، أما في حالة الحرص على تناول وجبة الإفطار سوف يكون الشخص قادرا على التعامل مع المطالب الجسمانية في مكان العمل.

وكما جاء في التقرير أن من الشائعات الخاطئة يعتقد معظم الأشخاص أن تجنب وجبة الإفطار سوف تساعدهم على فقدان الوزن، وإذا كنت تتخطى وجبة الإفطار فتجعلك تتناول أي شيء غير صحي.

وبحسب التقرير يجب أن تتكون وجبة الإفطار من توازن بين البروتين والكربوهيدرات والألياف، وتكون الاختيارات الغذائية مثل اللحوم والبقول والشوفان والبيض واللبن والفاكهة والخضروات.