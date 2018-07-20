تنديداً بقانون القومية العنصري.. مئات الفلسطينيين يتظاهرون

شارك مئات الفلسطينيين في قرية بلعين بالضفة الغربية اليوم في مظاهرات تنديدا بصفقة القرن وما يسمى “قانون القومية” الإسرائيلي العنصري.

ونقلت وكالة معا إن فعالية اليوم هي وقفة رمزية لدعم صمود أهلنا بقرية الخان الأحمر التي تمثل البوابة الشرقية للقدس المحتلة وتنديدا بما يسمى قانون القومية العنصري الإسرائيلي.

وأشار أبو رحمة إلى أن اللجنة تسعى لتوسيع وتفعيل ظاهرة المقاومة الشعبية في كل الأراضي الفلسطينية للرد على صفقة القرن المشؤومة والتصدي لكل الانتهاكات والسياسات العنصرية الإسرائيلية التي ترمي إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية.